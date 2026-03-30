Σοφία Δανέζη: «Με έχει φλερτάρει μικρότερος και τον κέρασα εγώ - Μπράβο για το θάρρος του»

Η Σοφία Δανέζη ήταν καλεσμένη στο «Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα» χθες (29/3) και μεταξύ άλλων απάντησε στον Θανάση Πάτρα και τους Άννα Ζηρδέλη, Γιώργο Κρικοριάν για το αν τη φλερτάρουν σήμερα οι άντρες είτε από κοντά είτε μέσω social media.

«Δεν απαντάω σε περίεργα μηνύματα στα social media. Από block άλλο τίποτα», είπε αρχικά η Σοφία Δανέζη, η οποία ξεκαθάρισε ότι «είμαι ελεύθερη και ωραία».

Διαβάστε επίσης - Γενέθλια για τη Ζήνα: Πώς είναι σήμερα η 58χρονη Λούσι Λόουλες και τι σιχαινόταν στον ρόλο της

«Οι άνδρες δεν με πλησιάζουν, δεν φλερτάρουν. Δεν θα έπρεπε να φοβούνται», είπε στη συνέχεια η γνωστή τραγουδίστρια, ενώ περιέγραψε και ένα πρόσφατο περιστατικό όπου ένας νεαρός τη φλέρταρε και του είπε μπράβο για το θάρρος του.

«Πριν από μία εβδομάδα που ήμουν έξω, είχε έρθει ένα παιδάκι, μικρότερος σε ηλικία. Έρχεται και μου λέει "θέλω να σου πω κάτι", ε, μου είπε τα ωραία του. Του λέω "να σου πω κάτι; Τι πίνεις;"», πρόσθεσε.

«Μου λέει ένα ποτό. Του λέω, "έλα να σε κεράσω ένα ποτό γιατί αυτό που έκανες... μπράβο σου, μπράβο για το θάρρος σου".

Μου λέει "μπορούμε να βγούμε;" και του λέω "όχι, θα πιούμε τώρα το ποτό όμορφα και ωραία και μετά θα πας σπίτι σου στη μάνα σου γιατί είσαι μικρός κιόλας σε ηλικία», είπε στη συνέχεια η Σοφία Δανέζη.

