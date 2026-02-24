Μενού

Κηφισιά: Δίωξη στον 72χρονο μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Ποινική δίωξη σε βάρος του 72χρονου μάνατζερ που συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κηφισιά άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Εισαγγελία Πρωτοδικών | Eurokinissi
Ο 72χρονος αντιμετωπίζει δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας και παραπέμπεται να δικαστεί στο Αυτόφωτο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Διαβάστε ακόμα: Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη 72χρονου γνωστού μάνατζερ

Πώς τον συνέλαβαν οι Αρχές

Έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) οι Αρχές συνέλαβαν τον μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών στην περιοχή της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, η αστυνομία έκανε σήμα στον οδηγό να σταματήσει το όχημά του, αλλά εκείνος συνέχισε την πορεία του.

Περιπολικό τον πήρε από πίσω, με αποτέλεσμα το απλό σήμα για έλεγχο να εξελιχθεί σε καταδίωξη του οχήματός του για περίπου 10 χιλιόμετρα: από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.

Τελικώς, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα του 72χρονου  στην οδό Λευκάδας, όπου και τον συνέλαβαν. Από τον έλεγχο του οχήματός του δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του, ωστόσο, αντιμετωπίζει τώρα τη δίωξη για τις παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.

