Κηφισιά: Συνελήφθη 33χρονη για την δολοφονία ενός 93χρονου και για κλοπή σε βάρος 59χρονου

Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια 33χρονη, η οποία κατηγορείται για δολοφονία και ληστεία σε βάρος 92χρονου τον Αύγουστο του 2017 στην Αθήνα, καθώς και για διακεκριμένη κλοπή σε βάρος 59χρονου, που σημειώθηκε στις Νοεμβρίο του 2023 στην Κηφισιά.

Ειδικότερα, στις 11 Αυγούστου του 2017 είχε εντοπιστεί η σορός 92χρονου εντός διαμερίσματος στο οποίο διέμενε στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τη αυτοψία που είχε διενεργηθεί, εντοπίστηκε μαχαίρι, ενώ κατά την εξερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα, καθώς και στο όχημα του θύματος, βρέθηκαν σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα.

Αναφορικά με τη δεύτερη υπόθεση, προηγήθηκε καταγγελία 59χρονου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, σύμφωνα με την οποία, η οικιακή βοηθός του στις 28 Νοεμβρίου του 2023 έκλεψε από το σπίτι του, 3 πλάκες χρυσού, συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.

Μετά τη συγκριτική εξέταση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών των ευρημάτων των δύο υποθέσεων, προέκυψε ταύτιση του γενετικού τύπου που είχε ανιχνευθεί στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας με τον γενετικό τύπο που εντοπίστηκε στην υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής, ο οποίος αντιστοιχεί στην 33χρονη κατηγορούμενη.

Στο πλαίσιο αυτό, το απόγευμα της Κυριακής 1 Μαρτίου, η κατηγορούμενη προσήχθη στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της, βρέθηκε και κατασχέθηκε φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας και ληστείας, η κατηγορούμενη συνελήφθη με σχετικό ένταλμα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών Αθηνών, ενώ για την έτερη υπόθεση, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της για διακεκριμένη κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.