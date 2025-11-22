Κηφισιά: Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή ναρκωτικών

Έλεγχος της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στην Κηφισιά κατέληξε στη σύλληψη δύο ατόμων που επέβαιναν σε διερχόμενο αυτοκίνητο, ανάμεσά τους και γνωστός τράπερ.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων είναι γνωστό πρόσωπο στον χώρο της τραπ μουσικής.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κάνναβης καθώς και έναν τρίφτη, αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.