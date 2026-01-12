Κιλκίς: Οδηγός παρέσυρε αστυνομικό την ώρα που του έκοβε κλήση

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 11ης Ιανουαρίου στη Γουμένισσα Κιλκίς, όταν ένας 58χρονος οδηγός παρέσυρε με το όχημά του έναν 49χρονο αστυνομικό, την ώρα που του επιβαλλόταν πρόστιμο για παράνομη στάθμευση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί είχαν ειδοποιηθεί για όχημα που ήταν σταθμευμένο παράνομα και έφτασαν στο σημείο με περιπολικό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βεβαίωσης της παράβασης, εμφανίστηκε ο οδηγός, ο οποίος φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς.
Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και ανέπτυξε ταχύτητα, παρασύροντας τον αστυνομικό. Ο 49χρονος υπέστη τραυματισμό στο πόδι και διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.
Ο 58χρονος προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις Αρχές και συνελήφθη.
- Χριστίνα Χαλιλοπούλου: «Ήμουν πάντα "η κόρη του γύφτου" για τους μη τσιγγάνους»
- Αγρότες: Άρχισαν τα «παρατράγουδα» λίγο πριν τη συνάντηση - Ένταση με αφορμή τις επιτροπές
- Σλοβάκος δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση αλλά υπουργοί τον κατηγορούν - «Φταίνε οι δηλώσεις του»
- Ξέσπασε σε κλάματα η Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Είμαι σε σοκ» - «Μου μίλησε λες και είμαι το τελευταίο σκουπίδι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.