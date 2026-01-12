Κιλκίς: Οδηγός παρέσυρε αστυνομικό την ώρα που του έκοβε κλήση

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 11ης Ιανουαρίου στη Γουμένισσα Κιλκίς, όταν ένας 58χρονος οδηγός παρέσυρε με το όχημά του έναν 49χρονο αστυνομικό, την ώρα που του επιβαλλόταν πρόστιμο για παράνομη στάθμευση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί είχαν ειδοποιηθεί για όχημα που ήταν σταθμευμένο παράνομα και έφτασαν στο σημείο με περιπολικό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βεβαίωσης της παράβασης, εμφανίστηκε ο οδηγός, ο οποίος φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και ανέπτυξε ταχύτητα, παρασύροντας τον αστυνομικό. Ο 49χρονος υπέστη τραυματισμό στο πόδι και διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Ο 58χρονος προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις Αρχές και συνελήφθη.