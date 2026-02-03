Κινηματογραφική ληστεία στα Μεσόγεια: Έβαλαν χειροπέδες στους ιδιοκτήτες - Πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ η λεία

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη στα Μεσόγεια όταν ληστές εισέβαλαν σε μονοκατοικία αρπάζοντας 65.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή αξίας περίπου 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία συνέβη το απόγευμα γύρω στις 18.50, όταν οι ληστές με καλυμμένα χαρακτηριστικά μπήκαν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα. Ο ένας κρατούσε κατσαβίδι, ο άλλος ξύλινο ρόπαλο, όταν ξαφνικά έπεσαν πάνω στους ιδιοκτήτες.

Στη συνέχεια οι ληστές ακινητοποίησαν τους ιδιοκτήτες, έδεσαν τα χέρια του άνδρα με χειροπέδες και με απειλές κατάφεραν να αποσπάσουν 65.000 χρήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 50.000.

Μάλιστα παρέμεινες για αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι, περίπου μέχρι τις 21:15, ενώ φεύγοντας έβγαλαν τις χειροπέδες από το θύμα. Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους βρίσκεται σε εξέλιξη.