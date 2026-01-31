Κινηματογραφική σύλληψη ζευγαριού στο Ηράκλειο που κατηγορείται για 14 ληστείες

Συνελήφθη από δυνάμεις της ΕΛΑΣ ζευγάρι, που είχε διαπράξει 14 διαρρήξεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι πριν από λίγες μέρες.

Με μία επιτυχημένη σύμπραξη των δυνάμεων της αστυνομίας και του λιμενικού, το ζευγάρι, ένας άντρας 48 ετών και οι σύντροφός του 41, συνελήφθησαν στο λιμάνι του Ηρακλείου λίγη ώρα πριν αναχωρήσει το πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά.

Κλιμάκιο ειδικών αποστολών του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου τους ακινητοποίησαν με προτεταμένα τα όπλα, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν πολλά από τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει, όπως κοσμήματα, χρυσές λίρες, ακριβά ρολόγια και μετρητά, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών.

Ο τρόπος δράσης του ζευγαριού

Οι συλληφθέντες φαίνεται να δρούσαν με παρόμοιο τρόπο σε κάθε επιχείρησή τους. Με ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία παραβίαζαν τις κλειδαριές των σπιτιών, στα οποία έμπαιναν πρωινές και μεσημβρινές ώρες, όσο έλειπαν οι ιδιοκτήτες.

Μετά από επιχείρηση παρακολούθησης του ζευγαριού, έχοντας αξιοποιήσει στοιχεία από τη δράση τους, και γνωρίζοντας ότι χρησιμοποιούσαν ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο το οποίο έπρεπε να επιστρέψουν το πρωί της Πέμπτης στον Πειραιά, οι αρχές τους εντόπισαν το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι, λίγο πριν από την επιβίβαση τους στο πλοίο.

Η λεία από τις διαρρήξεις του ζευγαριού έφτανε τις 60.000 ευρώ ενώ ο 48χρονος ήταν γνωστός στις αρχές καθώς είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί από τις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης για αντίστοιχα αδικήματα.