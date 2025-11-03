Η εβδομάδα ξεκίνησε με έντονη κίνηση για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου οι βασικοί οδικοί άξονες της Αττικής έχουν «φρακάρει».
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, για ακόμη μία φορά, στον Κηφισσό, όπου η κυκλοφορία θυμίζει κινούμενη «παγίδα» για χιλιάδες οχήματα.
Στην άνοδο, το μποτιλιάρισμα ξεκινά ήδη από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και εκτείνεται μέχρι τη Λυκόβρυση, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να χάνουν πολύτιμο χρόνο.
Στην κάθοδο, η εικόνα δεν είναι καλύτερη, καθώς τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τα Σεπόλια, με την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.
Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί χρειάζονται πάνω από μισή ώρα για να διανύσουν την απόσταση από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 με 15 λεπτά. Στο αντίθετο ρεύμα, προς Ελευσίνα, η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά και πάλι οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
Το κέντρο της Αθήνας δεν αποτελεί εξαίρεση. Στους κεντρικούς δρόμους, όπως η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Σοφίας και η οδός Αρδηττού, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χρειάζονται μεγάλη υπομονή για να φτάσουν στον προορισμό τους.
- Μακελειό στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, οι 3 κρατούνται - Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ
- Το ελληνικό στοιχειωμένο χωριό - Το «φάντασμα» της Κρήτης που ο χρόνος έχει σταματήσει
- Βορίζια: Βεντέτα στους πρόποδες του Ψηλορείτη - Τα εγκληματικά λάθη των Αρχών και το χρονικό
- Μετρό: Οι γερασμένοι συρμοί και το πρόστιμο στην Ισπανία μέσω... Βόλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.