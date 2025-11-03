Η εβδομάδα ξεκίνησε με έντονη κίνηση για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου οι βασικοί οδικοί άξονες της Αττικής έχουν «φρακάρει».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, για ακόμη μία φορά, στον Κηφισσό, όπου η κυκλοφορία θυμίζει κινούμενη «παγίδα» για χιλιάδες οχήματα.

Στην άνοδο, το μποτιλιάρισμα ξεκινά ήδη από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και εκτείνεται μέχρι τη Λυκόβρυση, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να χάνουν πολύτιμο χρόνο.

Στην κάθοδο, η εικόνα δεν είναι καλύτερη, καθώς τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τα Σεπόλια, με την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Κίνηση τώρα | Google Maps

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί χρειάζονται πάνω από μισή ώρα για να διανύσουν την απόσταση από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 με 15 λεπτά. Στο αντίθετο ρεύμα, προς Ελευσίνα, η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά και πάλι οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/XOaqEXPll4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 3, 2025

Το κέντρο της Αθήνας δεν αποτελεί εξαίρεση. Στους κεντρικούς δρόμους, όπως η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Σοφίας και η οδός Αρδηττού, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χρειάζονται μεγάλη υπομονή για να φτάσουν στον προορισμό τους.