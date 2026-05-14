Κίνηση: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Σε ποιους δρόμους κινούνται σημειωτόν οι οδηγοί

Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί για άλλη μια μέρα στους κεντρικούς άξονες της Αττικής από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου, με την κίνηση να διεξάγεται με δυσκολία κυρίως στον Κηφισό.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία τον οχημάτων αντιμετωπίζει προβλήματα στον Κηφισό και ειδικότερα σε όλο το μήκος του και στα δυο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τα Σεπόλια, ενώ στη συνέχεια τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν τμηματικά δυσχέρεια.

Ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται και επί της λεωφόρου Αθηνών καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μετ' εμποδίων από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα διυλιστήρια.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις 5΄-10΄στη έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στην άνοδο της Συγγρού κυρίως στην περιοχή του Νέου Κόσμου στην Καλλιρόης.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται τμηματικά καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από το Μαρούσι έως και τον κόμβο της Κατεχάκη.

Στη λεωφόρο Καρέα, οι καθυστερήσεις δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών ιδίως από τον κόμβο έως την οδό Αρχιεπισκόπου Χρισοστόμου.

Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.