Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη ροή σε Κηφισό και Κατεχάκη - Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καλύτερη είναι η εικόνα στους δρόμους σήμερα, Τρίτη (05/05), με την κίνηση να είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με άλλες μέρες.

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα, μεγάλο μποτιλιάρισμα υπάρχει στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρυση προς το Περιστέρι.

Η αυξημένη κίνηση στο σημείο είναι αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων.

Ίδια και η εικόνα που συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα στο ύψος της Ραφήνας, λόγω άλλης μίας σύγκρουσης.

Η προσοχή εφίσταται και σε όσους εισέρχονται στην Αθήνα μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, καθώς στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου διεξάγονται εργασίες.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην άνοδο της Συγγρού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα.

Κίνηση στους δρόμους (05/05 - 08:30)

30 λεπτά καθυστέρησης στην Αττική Οδό

Επίσης, καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Αναλυτικά:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

