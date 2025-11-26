Κίνηση στους δρόμους: Γεμάτος ο Κηφισός από νωρίς - «Κόκκινη» η άνοδος από κέντρο προς Κηφισίας

Και σήμερα Τετάρτη (26/11), η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου χαρακτηρίζεται από έντονη συμφόρηση, με το επίκεντρο του προβλήματος στον Κηφισό, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Κηφισίας.

Ειδικότερα, στον Κηφισό αμφότερα ρεύματα σημειώνουν σημαντικές καθυστερήσεις από τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η κατεύθυνση της Αρδηττού/Βασιλέως Κωνσταντίνου/Βασιλίσσης Σοφίας/Κηφισίας παρουσιάζει από τις Στήλες του Ολυμπίου Διός έως και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας μεγάλες καθυστερήσεις.

Κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Την ίδια στιγμή, η Αττική Οδός παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις:

στην έξοδο για Λαμία:

5΄-10΄στο ρεύμα προς Ελευσίνα

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:



15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,



10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.