Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις που αυξάνονται σε Κηφισό και Αττική Οδό

Μποτιλιάρισμα στην λεωφόρο Κηφισού και σε άλλες κεντρικές οδούς σε βασικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου σημειώνεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/10). Η κίνηση επικρατεί και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της λεωφόρου Λένορμαν έως και τη Λυκόβρυση.
Για άλλη μια μέρα οι δρόμοι της Αττικής έχουν πλημμυρίσει από τα αυτοκίνητα με τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτόν σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση παρατηρείται:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) από Π. Ράλλη έως Αχαρνών
Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών παρατηρούνται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας ενώ 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
