Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Κηφισός - Με χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Αθηνών

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.
Αυτή την ώρα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ Κηφισού.
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών, από την περιοχή του Παλατάκι Χαϊδαρίου.
Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρος Μεσογείων, ενώ πιο έντονη είναι η κίνηση στη Λεωφόρος Κηφισίας.
Κίνηση καταγράφεται και στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στο ύψος του Καλαμάκι.
Ακόμα, προβλήματα καταγράφονται και σε:
- Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου Ηλιούπολης
- Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως
- άξονας Άλιμος–Κατεχάκη
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.
Ειδικότερα, καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου, αλλά και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
