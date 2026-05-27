Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Στο «κόκκινο» παραμένει και σήμερα, Τετάρτη (27/05), η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού. Οι καθυστερήσεις είναι εκτεταμένες σε βασικούς οδικούς άξονες, δυσκολεύοντας σημαντικά τις μετακινήσεις προς και από το κέντρο της Αθήνας.

Στην κάθοδο του Κηφισού, η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται γύρω από τη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισία, κυρίως στο τμήμα από το Μαρούσι έως το Χαλάνδρι με κατεύθυνση προς το κέντρο.

Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στις Λεωφόρο Αθηνών, Λεωφόρο Μεσογείων και Λεωφόρο Κατεχάκη, ιδιαίτερα κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στην Παραλιακή από τον Άλιμο έως τον Πειραιά.

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 08:25:

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

https://t.co/QUqeDkV4Fp — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 27, 2026