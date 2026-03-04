Κίνηση στους δρόμους: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.
Συγκεκριμένα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα της ανόδου του Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τις ουρές να εκτείνονται έως την περιοχή του Σκαραμαγκά.
Στη Λεωφόρο Κηφισίας, η άνοδος καταγράφει προβλήματα έως τον Φάρο Ψυχικού, ενώ δυσκολίες σημειώνονται και στη Μεσογείων καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Στην Αττική Οδός εντοπίζονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.
