Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στη Φυλής

Πολύωρες καθυστερήσεις περιμένουν τους οδηγούς του λεκανοπεδίου σήμερα, καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τον Κηφισό και τους δρόμους του βορειοανατολικών προαστίων να «σέρνονται».

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κίνηση πυκνώνει ήδη από τη συμβολή με τη Λένορμαν, έως και την Αττική Οδό, με το ρεύμα προς Πειραιά ιδιαίτερα επιβαρυμένο. Στη λεωφόρο Φυλής, από το ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Καματερού, το καθοδικό ρεύμα έχει «παγώσει», τουλάχιστον μέχρι τη συμβολή με τη Θηβών.

Προβληματικό παρουσιάζεται και το ρεύμα προς κέντρο της Μεσογείων, από το ύψος του Metropolitan έως και την Κατεχάκη.

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια στιγμή, στην Αττική Οδό σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις:

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.