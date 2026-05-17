Τι είναι τα «κεφαλάρια» και γιατί έχει βουίξει όλο το ελληνικό TikTok

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τα «κεφαλάρια» και όλο το TikTok, καθώς από τη στιγμή που ανέβηκε στην πλατφόρμα έγινε το επόμενο meme και κυκλοφορεί παντού.

Μιλάμε για το βίντεο, όπου μια ηλικιωμένη κυρία ωρύεται στη μέση του δρόμου, φωνάζοντας «που είναι τα κεφαλάρια», βάζοντας, μάλιστα το πόδι της στο όχημα ενός παλιατζή μετανάστη.

Το viral βίντεο δείχνει την έξαλλη κυρία να απειλεί τον ψύχραιμο -κατά ένα περίεργο τρόπο- παλιατζή πως δεν θα τον αφήσει να φύγει αν δεν της δώσει πίσω τα «κεφαλάρια», τα οποία όπως είπε στο βίντεο είχε αφήσει στα σκουπίδια για να τα πάρει ο δήμος.

Πλήθος κόσμου βρισκόταν μπροστά στο σουρέαλ σκηνικό, καταγράφοντας από όλες τις γωνίες την γυναίκα και υποστηρίζοντας τον παλιατζή.

Στη συνέχεια, η κυρία φάνηκε να ρωτάει τον κύριο που την μαγνητοσκοπεί «είστε εσείς Έλληνας;», ενώ σε έναν άλλο περαστικό που της λέει ευγενικά να αφήσει τον κύριο να φύγει, απαντάει «εσείς τι είστε δικηγόρος;».

Μάλιστα το περιστατικό είχε και συνέχεια, καθώς σε άλλο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, ακούμε την φωνή μιας περαστικής να λέει στην γυναίκα να αφήσει τον παλιατζή να φύγει, με την ίδια να απαντάει με το επικό «Σατάπ».

Τι είναι τα κεφαλάρια

Στα κρεβάτια, τα κεφαλάρια είναι το κομμάτι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κρεβατιού, εκεί όπου ακουμπά το κεφάλι.

Συνήθως είναι ξύλινα, υφασμάτινα ή μεταλλικά και λειτουργούν ως διακοσμητικά, για στήριξη όταν κάθεσαι, και για να προστατεύουν τον τοίχο.