«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», είναι το σλόγκαν που χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτηση για την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του, που φάινεται να έρχεται στις 26/5, Τρίτη.

Στη σχετική ανάρτηση στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε ένα AI βίντεο, κάνοντας επίκληση στο οπαδικό αίσθημα, στο οποίο δύο παιδιά παρακολουθούν αγώνα ποδοσφαίρου, με τα νούμερα στις φανέλες τους να σχηματίζουν την ημερομηνία 26/5, όταν φέρεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα.

Γιατί βιάζεται ο Τσίπρας: «Τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά»

Με μια στρατηγικά σχεδιασμένη κίνηση που αλλάζει άρδην τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό, ο πρώην πρωθυπουργός προαναγγέλλει την ίδρυση του νέου του κομματικού φορέα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ετοιμότητας και πολιτικού χρονισμού: «Τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά».

Μέσα από ένα δεύτερο, άκρως προσεγμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο.Τσίπρας ουσιαστικά ανοίγει τα χαρτιά του και οριοθετεί τις εξελίξεις, με το επίσημο προσκλητήριο και τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος να δρομολογούνται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός «teaser» της επιστροφής του. Μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός είχε δημοσιεύσει ένα αντίστοιχο βίντεο, στο οποίο αποτύπωνε την έντονη διάθεση και τα θερμά μηνύματα των πολιτών που ζητούν επίμονα την επανα δραστηριοποίησή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής. Τότε, με νόημα και αινιγματική διάθεση, είχε σημειώσει πως «τον Μάρτιο ήταν νωρίς…».