Μοντέλο του OnlyFans συναντιέται τετ-α-τετ με θαυμαστή που της έδωσε 100 χιλ. ευρώ και φεύγει στο 5λεπτο

Σάλο αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα στιγμιότυπο από speed dating stream στην πλατφόρμα Kick, όταν το 19χρονο μοντέλο του OnlyFans, Άλις Ρόζενμπλουμ, βρέθηκε από κοντά με έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της από την πλατφόρμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια livestream του streamer Clavicular και γρήγορα έγινε viral παντού στο X, στο TikTok και στο YouTube. Ο ντόρος προκλήθηκε όταν ο συγκεκριμένος fan, που φέρεται να έχει ξοδέψει πάνω από 100.000 δολάρια σε συνδρομές και περιεχόμενο της νεαρής creator από τα τέλη του 2024, την προσέβαλλε και την έκανε να αισθανθεί άβολα.

Ο άνδρας φέρεται να είπε στην Άλις Ρόζενμπλουμ ότι «από κοντά είναι πιο χοντρή», ενώ στη συνέχεια είπε ότι είχε στο replay τα βίντεο της, βλέποντάς τα τουλάχιστον 1.000 φορές.

Η κατάσταση άρχισε να γίνεται όλο και πιο άβολη, όταν προσπάθησε να την αγγίξει στο χέρι, με την ίδια να αντιδρά άμεσα και να ζητά επανειλημμένα να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Η 19χρονη δημιουργός περιεχομένου αποκάλεσε τη συμπεριφορά του «αηδιαστική» και εμφανώς νευριασμένη εξήγησε ότι αισθάνθηκε να παραβιάζονται τα προσωπικά της όρια.

Ο streamer Clavicular ειρωνεύτηκε την 19χρονη, επισημαίνοντας το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να ξοδέψει τόσο μεγάλα ποσά «χωρίς να πάρει καμία στοργή ή προσοχή πίσω».

Το βίντεο προκάλεσε οχετό αντιδράσεων και επανέφερε τη συζήτηση για τις parasocial σχέσεις, δηλαδή τις μονόπλευρες σχέσεις που αναπτύσσονται από την πλευρά των θαυμαστών με influencers και creators που παρακολουθούν.