Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας - Συμφόρηση σε πολλά σημεία

Ιδιαίτερα αυξημένη, για άλλη μία ημέρα, είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με προβλήματα να καταγράφονται σε βασικούς άξονες.

Οι «συνήθειες ύποπτοι» Κηφισός και Κηφισίας είναι στο «κόκκινο» από νωρίς, αλλά κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και την παραλιακή.

Ειδικότερα, στο Κηφισό υπάρχει συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κάθοδο.

Στην Κηφισίας, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.

Μποτιλιάρισμα και στη Μεσογείων, αλλά και τη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Κίνηση στους δρόμους (06/04 - 08:00)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Ειδικότερα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 6, 2026