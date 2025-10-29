Κίνηση στους δρόμους: Οι δρόμοι που βρίσκονται στο «κόκκινο» - Πού καταγράφονται προβλήματα στην Αθήνα

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται για μία ακόμα ημέρα στην Αθήνα, καθώς κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν φρακάρει.
Στον Κηφισό τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν μεταξύ της λεωφόρου Αθηνών και της Αττικής Οδού.
Η λεωφόρος Κηφισίας καταγράφει επίσης αυξημένη κίνηση στο μεγαλύτρερο τμήμα της, όπως επίσης και η λεωφόρος Μεσογείων, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.
Παράλληλα, στην Αττική Οδό η κίνηση διαμορφώνεται ως εξής:
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από Μαραθώνος έως Κηφισίας.
- Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας.
Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης.
