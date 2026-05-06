Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν τα ΙΧ στον Κηφισό μετά από καραμπόλα

Άλλη μία ημέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς, με την κίνηση στους δρόμους να καταγράει μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στον Κηφισό.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση στον Κηφισό
Κίνηση στον Κηφισό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Άλλη μία ημέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς, με την κίνηση στους δρόμους να καταγράφει μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στον Κηφισό, όπου μία καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στο ύψος της Αχαρνών.

Λίγο αργότερα η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς άλλο ένα τροχαίο στο ύψος των Κάτω Πατησίων, που ενέπλεξε τουλάχιστον μία νταλίκα, προκάλεσε το κλείσιμο δύο λωρίδων στο ρεύμα προς Λαμία.

Απελπίστική είναι η κατάσταση και στην Κηφισίας, όπου από το ύψος της Λάμψα και μέχρι την Αγία Βαρβάρα, το ανοδικό ρεύμα βρίσκεται στο «κόκκινο».

Κίνηση στους δρόμους - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, συγκεκριμένα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

  • 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας
  • 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ