Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Η στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί - Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 20χρονου άνδρα στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο. Νέο βίντεο που ήρθε στο φως κατέγραψε τη στιγμή του τραγικού συμβάντος

Στο ντοκουμέντο του KRHTH TV, ακούγονται οι αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί στην περιοχή της Αμμαυδάρας από τον 54χρονο δράστη, ο οποίος είχε στήσει ενέδρα στον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι, το συμβάν έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο, όταν ο 54χρονος εντόπισε το όχημα του 20χρονου και το εμβόλισε. Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ εναντίον του. Με τέσσερις σφαίρες πυροβόλησε το θύμα και το τραυμάτισε θανάσιμα.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης «άδειασε» όλο το περίστροφο, έχοντας έξι σφαίρες, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ηχητικό ντοκουμέντο. Το όπλο παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Ο ίδιος έσπευσε να παραδοθεί, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου για συνέργεια, όπως επισημαίνει το Action24. Η γυναίκα φέρεται να να επέβαινε στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της όταν προκάλεσε το τροχαίο και ακολούθως σκότωσε τον 20χρονο.

Προσχεδιασμένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές

Σύμφωνα με το STAR οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί. Το έγκλημα χαρακτηρίζεται ως προσχεδιασμένο, καθώς ο δράστης φαίνεται να περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί.

Μετά την επίθεση, ο 54χρονος διέφυγε προσωρινά από το σημείο, ωστόσο λίγο αργότερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, όπου και ομολόγησε την πράξη του, παραδίδοντας παράλληλα το όπλο που χρησιμοποίησε.