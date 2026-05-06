Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε το «Σχέδιο Ελευθερία» για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι αναστέλλει, «για βραχύ χρονικό διάστημα», την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ, που διήρκεσε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση, ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

«Η επιθετική φάση της επιχείρησης στο Ιράν έχει τελειώσει»

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι η «επιθετική φάση» της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», είπε. «Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία (σ.σ. που επιχειρούν να διαπλεύσουν το Ορμούζ) και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε», τόνισε.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να βγουν από τον Κόλπο. Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι «εκατοντάδες» πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν το Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι ήρθε η ώρα η Τεχεράνη «να αποδεχτεί την πραγματικότητα», προσθετοντας ότι οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζουν να αναζητούν μια διπλωματική λύση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα πυρηνικά υλικά που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν θαμμένα «κάπου βαθιά».

«Ο πρόεδρος (Τραμπ) ήταν σαφής ότι στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν εντάσσεται μόνο ο εμπλουτισμός (ουρανίου) αλλά και το τι συμβαίνει με το υλικό που είναι βαθιά θαμμένο κάπου και στο οποίο έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ιρανοί, εάν κάποτε θελήσουν να το ξεθάψουν», συνέχισε.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει η Κίνα να πείσει το Ιράν πως αυτά που κάνει στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν στην απομόνωσή του διεθνώς.

Όσον αφορά το προσχέδιο ψηφίσματος που προωθεί η Ουάσινγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αφορά το Ορμούζ, ο υπουργός είπε ότι οι ΗΠΑ έκαναν κάποιες «προσαρμογές» ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενο βέτο από την Κίνα και τη Ρωσία.