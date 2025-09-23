Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους - Πού καταγράφονται προβλήματα

Μία ακόμα ημέρα με αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στην Αθήνα, καθώς κεντρικές οδικές αρτηρίες βρίσκονται στο «κόκκινο».

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται σημειωτόν από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον κόμβο με την Αττική Οδό, στην οποία καταγράφονται επίσης προβλήματα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, καθυστερήσεις καταγράφονται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 23, 2025

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, στην Ποσειδώνος, σε μεγάλο τμήμα της Περιφερειακής Υμηττού, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδηττού, στην Πειραιώς στην περιοχή της Ομόνοιας, στη Σταδίου και σε άλλες κεντρικές οδούς της Αθήνας.

Κίνηση στους δρόμους: Χάρτης με την κατάσταση στην Αθήνα

Η κίνηση στους δρόμους στις 8:30 το πρωί της Τρίτης: