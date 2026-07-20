Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο και πάλι ο Κηφισός - Προβλήματα και σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Μεσογείων

Με αυξημένη κίνηση στους δρόμους ξεκινά η εβδομάδα για τους Αθηναίους. Παρόλο που πολλοί έχουν φύγει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές η κίνηση στους δρόμους της Αττικής παραμένει αυξημένη σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες.



Για ακόμη μια ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, της Λένορμαν και της Λεωφόρου Αθηνών.



Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης, στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χολαργού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Κηφισίας, στην Αρδηττού, στο ρεύμα προς το κέντρο της Λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, την Ομόνοια και το κέντρο της Αθήνας.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους ( Ώρα 9:00)

Κίνηση στους δρόμους