Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται για μία ακόμα ημέρα στην Αθήνα, με κεντρικές οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Πιο αναλυτικά, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στον Κηφισό, από το ύψος της Αττικής Οδού έως και τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Αθηνών.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης σε τμήματα της Κηφισίας, της Βασιλίσης Σοφίας, της Αλεξάνδρας και σε τμήματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο: 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 4, 2025

Η κίνηση στους δρόμους στις 8:30 το πρωί της Πέμπτης: