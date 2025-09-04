Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Μία ακόμα ημέρα με αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πού καταγράφονται καθυστερήσεις.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται για μία ακόμα ημέρα στην Αθήνα, με κεντρικές οδικές αρτηρίες να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Πιο αναλυτικά, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στον Κηφισό, από το ύψος της Αττικής Οδού έως και τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Αθηνών.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης σε τμήματα της Κηφισίας, της Βασιλίσης Σοφίας, της Αλεξάνδρας και σε τμήματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις:

  • Προς Αεροδρόμιο: 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
  • Προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Η κίνηση στους δρόμους στις 8:30 το πρωί της Πέμπτης:

χάρτης

