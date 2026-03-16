Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς στην Αττική, οι οποίοι από νωρίς το πρωί βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες και στα δύο ρεύματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την κίνηση να βρίσκεται «στο κόκκινο».

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου και στη Λεωφόρο Αθηνών τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και στο ρεύμα εισόδου, καθώς και στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, από το ύψος της Αθήνας έως τον κόμβο Κόμβος Καλυφτάκη αλλά και στο αντίθετο ρεύμα προς το κέντρο.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, όπου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικές λεωφόρους και κεντρικούς δρόμους.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος), Βασιλίσσης Σοφίας, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγγρού, καθώς και στην Βουλιαγμένης και την Ηλιουπόλεως. Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου σε ορισμένα σημεία ξεπερνούν τα 15 λεπτά, κυρίως στο ρεύμα προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/3AHJHc1bQt — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 16, 2026