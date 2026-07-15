Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας. Η λεωφόρος Κηφισού είναι στα κόκκινα και στα δύο ρεύματα, στο καθοδικό, από το ύψος της Νέα Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό και στο ανοδικό από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών.

Αυξημένη η κίνηση και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Καισαριανή λόγω τροχαίων συμβάντων.

Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στις Λεωφ. Σχιστού – Αθηνών και Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

Κίνηση στους δρόμους

Καθυστερήσεις έως και 10' σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και έως και 15' Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Παρόμοια η εικόνα και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα με καθυστερήσεις έως 10' στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/7N2H3HaLLq — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 15, 2026