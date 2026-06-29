Άλλο ένα πρωινό ταλαιπωρίας για τους οδηγούς, καθώς είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτή την ώρα είναι αυξημένη η κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται και στην κάθοδο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στην Λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι και την Κηφισιά.

Συμφόρηση επικρατεί στη Μεσογείων, προς το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Κατεχάκη και τον περιφερειακό Καρέα.

Μποτιλιάρισμα εντοπίζεται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο, ενώ, για άλλη μία ημέρα, κίνηση υπάρχει και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κίνηση στους δρόμους (29/06 - 08:50)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα και στην Αττική Οδό όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν και τη μισή ώρα. Αναλυτικά:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,

15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,

15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/X1vxPZzQiF — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 29, 2026