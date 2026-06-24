Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστα κεντρικά σημεία - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα, με κεντρικά σημεία να είναι φρακαρισμένα.

Σύμφωνα με τις εικόνα στους δρόμους, ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο», ειδικά στο ρεύμα της ανόδου από το Αιγάλεω προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του κόμβου Καλυφτάκη.

Συμφόρηση επικρατεί στη Λεωφόρο Συγγρού, προς Αθήνα, αλλά και δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Πειραιώς.

Με καθυστερήσεις συνεχίζεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι και την Κηφισιά.

Επιβάρυνση και στη Μεσογείων, ειδικότερα στα σημεία εξόδου προς την Αττική Οδό. Επίσης, κίνηση υπάρχει στη Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας.

Και στον Σκαραμαγκά οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, όπως και στην Παραλιακή προς Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

Κίνηση στους δρόμους (24/06 - 08:50)

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται για άλλο ένα πρωινό και στην Αττική Οδό. Αναλυτικά:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: <br>10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. <br>Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:<br>5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,<br>5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. <a href="https://t.co/dhL55eAkxD">https://t.co/dhL55eAkxD</a></p>\\\\\\\— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) <a href="https://x.com/aodostraffic/status/2069648661181571278?ref\\\\\\\_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>