Η βόμβα μέσα στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο υπασπιστής του Χρυσοχοΐδη και ο Παλαιοκώστας

«Εκείνη, τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου, έτσι όπως άνοιξε ο Γιώργος το ντοσιέ, ο εκρηκτικός μηχανισμός που περιείχε εξερράγη. Η έκρηξη έκανε ολόκληρο το κτίριο της Κατεχάκη να σειστεί. [...]

Για κάποια δευτερόλεπτα έμεινα παγωμένος, ακίνητος, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω την κατάσταση. Προσπαθώντας να είμαι όσο πιο ψύχραιμος γινόταν, άρχισα να φωνάζω τα ονόματα των συνεργατών που ήξερα ότι βρίσκονταν ακόμη στο γραφείο. Ενας δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου, ο Γιώργος Βασιλάκης. [...]

Ενας άλλος άνθρωπος είχε σκοτωθεί στη θέση μου. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει ο οποίος δεν είχε κανέναν λόγο να είναι στόχος. [...]

Ολο αυτό το διάστημα, η έκρηξη, η δολοφονία, η κηδεία, το πένθος για τον αγαπημένο νεκρό συνεργάτη με στιγμάτισαν για πάντα, με ακολουθούν έκτοτε και θα με ακολουθούν...».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του με τίτλο «Στον ίδιο δρόμο» (εκδόσεις Πατάκη), περιγράφει αυτό που κάποτε έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας:

Μία βόμβα εξερράγη μέσα στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και παρέσυρε στον θάνατο τον υπασπιστή και προσωπικό του φίλο, Γεώργιο Βασιλάκη.

Μια ημέρα σαν σήμερα, στις 24 Ιουνίου 2010, η «καρδιά» της Ελληνικής Αστυνομίας δέχθηκε ένα από τα ισχυρότερα πλήγματα που έχει δεχθεί ποτέ, σε μία υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη ακόμα και σήμερα.

Η έκρηξη στην «καρδιά» της αστυνομίας

«Κύριε υπουργέ, με δεδομένη την εντιμότητά σας, και με προσωπικό κριτήριο την εμπιστοσύνη, και την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σας, έλαβα την απόφαση να σας αποστείλω δείγμα σημαντικών εγγράφων, και απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών που αφορούν άμεσα την υπόθεση Siemens. Σας γνωστοποιώ πως πληθώρα ανάλογου υλικού βρίσκεται στην κατοχή μου. Η σύζυγός μου Μάρθα και ο δικηγόρος μου Ι. Μαρκουλάκος είναι ενήμεροι και θα διαχειριστούν την υπόθεση, εφόσον υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από πλευρά σας. Μετά τιμής, Καραβέλας Χρήστος».

Για όσους δεν θυμούνται, ο Χρήστος Καραβέλας ήταν οικονομικός διευθυντής του τομέα επικοινωνιών της Siemens Hellas. Ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που χειριζόταν τα «μαύρα ταμεία» της εταιρείας προκειμένου να κερδίζει διαγωνισμούς στη χώρα μας. Σήμερα εξακολουθεί να είναι φυγόδικος.

Το όνομα αυτού του ανθρώπου χρησιμοποίησαν οι άγνωστοι δράστες προκειμένου να δελεάσουν τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ανοίξει τον φάκελο βόμβα. Ένας φάκελος με αποστολέα τον Καραβέλα δεν θα περνούσε απαρατήρητος.

Αρχικά, ο κίτρινος ταχυδρομικός φάκελος μεγέθους Α3 (χάρτινος που εσωτερικά του είχε το γνωστό κυψελοειδές νάιλον) έφτασε στο πολιτικό γραφείο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Από εκεί η γραμματέας του τότε υπουργού Δημόσιας Τάξης, με έναν αστυνομικό της φρουράς του πολιτικού προϊστάμενου της ΕΛΑΣ, το έστειλε στο γραφείου του Χρυσοχοΐδη στο μέγαρο της λεωφόρου Κατεχάκη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής ο νεαρός αστυνομικούς με τον φάκελο βόμβα στα χέρια μπήκε στο μετρό προκειμένου να μεταβεί στην Κατεχάκη. Όταν έφτασε στο κτίριο του υπουργείου ενημέρωσε πως αυτή είναι η αλληλογραφία από το πολιτικό γραφείο του Χρυσοχοΐδη και πέρασε από τον έλεγχο.

Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος. Όλοι νόμιζαν πως ο συγκεκριμένος φάκελος είναι... ένας ακόμα φάκελος.

Όπως κάθε πακέτο αλληλογραφίας, έτσι και αυτό, φτάνει στο γραφείο του υπασπιστή του υπουργού. Η ώρα είναι, μια ημέρα σαν σήμερα, λίγο μετά τις 8 το απόγευμα. Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Γεώργιος Βασιλάκης έχει μείνει μόνος στο γραφείο και αποφασίζει να ελέγξει την αλληλογραφία του υπουργού.

Παίρνει στα χέρια του τον φάκελο, τον ανοίγει. Στο εσωτερικό του περιέχει ένα πλαστικό σκληρό φάκελο, τύπου κλειστού ντοσιέ. Στην εξωτερική και επάνω πλευρά του εσώκλειστου φακέλου υπήρχε μια λευκή κόλλα Α4 με το σημείωμα που διαβάσατε στην αρχή του κειμένου. Ήταν το «δόλωμα».

Ο Γεώργιος Βασιλάκης ανοίγει το ντοσιέ και μια ισχυρή έκρηξη συγκλονίζει τον 7ο όροφο του κτιρίου. Ο υπασπιστής του Χρυσοχοΐδη με σοβαρά τραύματα στα χέρια, το πρόσωπο και το στήθος πέφτει νεκρός.

Η ανάληψη ευθύνης και ο Παλαιοκώστας

Η έκρηξη έγινε περίπου 20 μέτρα από το γραφείο του Χρυσοχοΐδη ο οποίος είδε νεκρό τον φίλο και υπασπιστή του.

Ο ίδιος ο τότε υπουργός ανέλαβε το δυσάρεστο έργο να ενημερώσει την οικογένεια του άτυχου Βασιλάκη για την τραγική τους απώλεια.

«Κάποιοι άνανδροι δολοφόνησαν απόψε έναν ικανό κι έντιμο αξιωματικό. Έναν οικογενειάρχη πατέρα 2 παιδιών. Δηλώνουμε για μια ακόμη φορά ότι δεν φοβόμαστε και δεν τρομοκρατούμαστε. Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα τον αγώνα, για να καταστήσουμε τους πολίτες, τις γειτονιές, τις πόλεις μας ασφαλείς. Οι άνανδροι δολοφόνοι θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη για να δικαστούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Προσωπικά έχασα έναν πολύτιμο φίλο και αγαπημένο μου συνεργάτη», δήλωνε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης λίγη ώρα μετά τη φονική έκρηξη.

Λίγες ημέρες αργότερα, μια επιστολή φτάνει στα γραφεία της «Ελευθεροτυπίας». Αποστολέας φαίνεται ο «Θανάσης Κλάρας» με διεύθυνση αποστολής την οδό «Αγωνιστών 40, Αθήνα».

Φυσικά, κανένα τέτοιο πρόσωπο δεν υπάρχει. Το «Θανάσης Κλάρας» ήταν το πραγματικό ονοματεπώνυμο του αρχικαπετάνιου του Ε.Λ.Α.Σ. Άρη Βελουχιώτη.

«Σε ολόκληρο το εσωτερικό του σκληρού πλαστικού φακέλου, τοποθετήσαμε ειδικό αφρώδες αντικραδασμικό υλικό, όπου ενσωματώθηκαν δύο κομμάτια (150 γραμμαρίων έκαστο) ισχυρού εκρηκτικού κατεδάφισης, με υψηλή ταχύτητα εκρήξεως.

Στο κάθε κομμάτι τοποθετήθηκε και από ένας πυροκροτητής που ήτανε συνδεδεμένος με τους πόλους μιας μπαταρίας energizer 9 βολτ.

Ο μηχανισμός πυροδότησης ήτανε αυτοσχέδιος, δικής μας κατασκευής, ειδικά διαμορφωμένος για να πληροί τα υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας που εμείς θέταμε για τέτοιου είδους αποστολή και στόχο.

Ο συγκεκριμένος πυροδοτικός μηχανισμός ήταν ανέφικτο να εκραγεί ανοίγοντας τον εξωτερικό φάκελο, και αδύνατον να πυροδοτηθεί εάν δεν ανοιγόταν με συγκεκριμένο τρόπο ο εσωτερικός σκληρός φάκελος, και αυτό γιατί το ελατήριο επαναφοράς ήταν ασφαλισμένο σε ειδικά κατασκευασμένο κουμπί του φακέλου», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής που την εξέτασαν κατέληξαν πως είναι γνήσια καθώς περιείχε στοιχεία και λεπτομέρειες που δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα και άρα θα μπορούσε να τα γνωρίζει μόνο ο κατασκευαστής της βόμβας.

Τον Φεβρουάριο του 2011 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε εκδόθηκε σε βάρος του ήδη καταζητούμενου Βασίλη Παλαιοκώστα για το φάκελο – βόμβα!

Με βάση το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον 13ο Ανακριτή Αθηνών ο Παλαιοκώστας κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις κατά συρροή, ανθρωποκτονία με πρόθεση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικής βόμβας από τρομοκρατική οργάνωση και θανατηφόρα έκρηξη.

Σύμφωνα με διαρροές από αστυνομικές πηγές, στην επιστολή – δόλωμα είχε βρεθεί παλαμικό αποτύπωμα του διαβόητου δραπέτη ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα καταζητούμενος.