«Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» σε Κηφισίας και κέντρο - Τεράστιες ουρές στον Κηφισό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα ανόδου, ειδικά από το Αιγάλεω προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Κηφισιά και το Μαρούσι έως το Χαλάνδρι και το κέντρο. Επιβαρυμένη παραμένει και η λεωφόρος Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα κοντά στους κόμβους σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 με 15 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών τόσο στην έξοδο για Λαμία όσο και από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/bhUnEamCLO — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 29, 2026