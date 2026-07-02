Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού έχει μποτιλιάρισμα στην Αττική

Εφιαλτικό είναι το πρωινό της Πέμπτης για χιλιάδες οδηγούς στο λεκανοπέδιο, καθώς οι κυριότεροι οδικοί άξονες παρουσιάζουν εικόνα πλήρους παράλυσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για χιλιόμετρα, ενώ εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική Οδό και την Παραλιακή.



Κινηση στους δρόμους | Google maps

Απόλυτο κυκλοφοριακό χάος με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Χαλκηδόνα. Πολύ αυξημένη ροή και χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τα ΚΤΕΛ.

Σημαντικά προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στον κλάδο εξόδου προς Λαμία.

Λεωφόρος Σχιστού: Ατελείωτες ουρές αναμονής που αγγίζουν τα 1.300 μέτρα με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά.

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Παραλιακή): Σοβαρά προβλήματα με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

Οδός Πειραιώς: Αυξημένη κίνηση των οχημάτων από την Ιερά Οδό προς την Ομόνοια.

Κέντρο Αθήνας: Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο ανοδικός άξονας Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου.

