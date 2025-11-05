Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Οι κεντρικές λεωφόροι που είναι στο «κόκκινο»

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τη συμφόρηση να δυσκολεύει την κυκλοφορία σε πολλά κεντρικά σημεία.

Στον Κηφισό, η κατάσταση βρίσκεται στο «κόκκινο» στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με μεγάλες καθυστερήσεις. Πιο ομαλή, αν και με χαμηλές ταχύτητες, είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά, κυρίως από τα Άνω Πατήσια έως τη Λένορμαν.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, τα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στην περιοχή του Άλσους Συγγρού στο Μαρούσι. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Μεσογείων, όπου η κίνηση πυκνώνει κατά διαστήματα.

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος σημειώνεται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, με καθυστερήσεις προς το κέντρο, ενώ στη Λεωφόρο Αθηνών η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο ρεύμα εξόδου, με ουρές από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις 15–20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και 10–15 λεπτών στις εξόδους προς Λαμία, και στα δύο ρεύματα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/7KF6LF7UEc — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 5, 2025

Νωρίτερα, ακινητοποιημένο τρόλεϊ έξω από τη Βουλή, στη Βασιλίσσης Σοφίας, προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση, όταν η αντένα του μπλέχτηκε στα καλώδια ηλεκτροδότησης. Στο σημείο επενέβη άμεσα η Τροχαία για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στον περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα.

Η συνολική εικόνα της κυκλοφορίας παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Λεωφόρο Αθηνών.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ο χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Tετάρτης:

Κίνηση στους δρόμους