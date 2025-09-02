Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να παρατηρούνται κατά διαστήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, κίνηση τώρα έχει στην άνοδο του Κηφισού, από τη συμβολή με τη Λένορμαν και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, την ώρα που «κόκκινη» είναι και η Λεωφόρος Μεσογείων στο κομμάτι της καθόδου, στο ύψος του Χολαργού.

Σε ό,τι αφορά στο κέντρο της Αθήνας, οι οδηγοί θα «αντιμετωπίσουν» καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Αρδηττού στην άνοδο, μέχρι το ύψος του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και στη Σταδίου.

Χάρτης με την κίνηση | Google Maps