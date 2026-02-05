Άλλο ένα πρωινό με εικόνες οχημάτων σχεδόν ακινητοποιημένων σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με την κίνηση να είναι αυξημένη.

Αυτή την ώρα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αρκετά είναι τα προβλήματα που εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, αλλά και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και την Αττική Οδό.

Μετ΄εμποδίων γίνεται η κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, αλλά και στη Συγγρού και την Πατησίων, προς Αθήνα.

Αυξημένη είναι και η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά.

Προβλήματα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Παράλληλα, βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Βάρης - Κορωπίου όπου νωρίτερα το πρωί είχε σημειωθεί τροχαίο.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώνεται, η κίνηση των οχημάτων δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, με την ενημέρωση να δίνει την εξής εικόνα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.