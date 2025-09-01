Κίνηση τώρα: «Ποδαρικό» με μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής, με την πλειοψηφία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου να έχει επιστρέψει από τις καλοκαιρινές του διακοπές και, συνεπώς, στις δουλείες του με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα.

Κίνηση τώρα υπάρχει στον Κηφισό, στο κομμάτι της ανόδου από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών και, κατά διαστήματα, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ «κόκκινη» είναι και η άνοδος στον κόμβο με την Αττική Οδό.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους | Google Maps

Αντίστοιχα, κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Σταυρού του Νότου, στην Αρδηττού στο κομμάτι της ανόδου και στο κέντρο της Αθήνας, γύρω από το Μεταξουργείο και την πλατεία Καραϊσκάκη.

Όσον αφορά την Κηφισίας, υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου, στο κομμάτι της καθόδου, ενώ στη Μεοσγείων στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνας.