Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού καταγράφονται προβλήματα

Σταδιακά ολοκληρώνεται η εορταστική περίοδος και η Αθήνα επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς, με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής να παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα από νωρίς το πρωί.

Λίγο μετά τις 7:25, η εικόνα στο οδικό δίκτυο κινούνταν σε γενικές γραμμές σε φυσιολογικά επίπεδα. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται μπροστά από το Χίλτον και στα δύο ρεύματα, καθώς και στον κόμβο Αλεξάνδρας – Κηφισίας. Παρόμοια εικόνα και στη λεωφόρο Μιχαλακοπούλου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκε διέλευση ασθενοφόρων.

Ανεκτή παραμένει η κατάσταση στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας, ενώ στη λεωφόρο Κηφισού το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται, όπως συνήθως, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της Λιοσίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λένορμαν.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στον περιφερειακό του Καρέα, από Καρέα προς Καισαριανή. Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Ηλιουπόλεως, στο παραλιακό μέτωπο και στην Αττική Οδό.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης (7/01) σημειώθηκε πρόσκαιρη επιβάρυνση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος για άγνωστο λόγο στο ρεύμα ανόδου, λίγο πριν τις 7:00. Το περιστατικό προκάλεσε αυξημένη κίνηση από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το όχημα γύρω στις 08:00 απομακρύνθηκε, ωστόσο η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού παραμένει αυξημένη.

Στις υπόλοιπες κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.