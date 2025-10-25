Κίνηση τώρα στους δρόμους: Πηγμένοι Κηφισός και Καβάλας για 4ήμερο, μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα σε πολλούς οδικούς άξονες της Αττικής παρατηρούνται ενόψει του 4ήμερου της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η άνοδος του Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Κίνηση στους δρόμους | Google

Παράλληλα, στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης, στην έξοδο για τη Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος για Λαμία). https://t.co/BS8OW6148J — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 25, 2025

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών (Καβάλας) το πρωί του Σαββάτου καθώς η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι τα διυλιστήρια της Ελευσίνας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στον Πειραιά, σε κομμάτια της παραλιακής και στην άνοδο της Κηφισίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ

