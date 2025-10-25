Μενού

Κίνηση τώρα στους δρόμους: Πηγμένοι Κηφισός και Καβάλας για 4ήμερο, μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στον Πειραιά, σε κομμάτια της παραλιακής και στην άνοδο της Κηφισίας.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα σε πολλούς οδικούς άξονες της Αττικής παρατηρούνται ενόψει του 4ήμερου της 28ης Οκτωβρίου. 

Συγκεκριμένα, η άνοδος του Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία. 

Kinisi stous dromous
Κίνηση στους δρόμους | Google

Παράλληλα, στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης, στην έξοδο για τη Λαμία.

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών (Καβάλας) το πρωί του Σαββάτου καθώς η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι τα διυλιστήρια της Ελευσίνας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στον Πειραιά, σε κομμάτια της παραλιακής και στην άνοδο της Κηφισίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ