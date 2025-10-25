Κίνηση τώρα στους δρόμους: Πηγμένοι Κηφισός και Καβάλας για 4ήμερο, μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα σε πολλούς οδικούς άξονες της Αττικής παρατηρούνται ενόψει του 4ήμερου της 28ης Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, η άνοδος του Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία.
Παράλληλα, στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης, στην έξοδο για τη Λαμία.
Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών (Καβάλας) το πρωί του Σαββάτου καθώς η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι τα διυλιστήρια της Ελευσίνας.
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στον Πειραιά, σε κομμάτια της παραλιακής και στην άνοδο της Κηφισίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ
- Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Ο αστυνομικός υπηρεσίας δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο - «Βράζει» ο Μπαλάσκας
- Η πρώτη αμήχανη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή μετά το σάλο με το περιπολικό - ταξί που την μετέφερε
- Εριέττα Μόλχο, η Εβραιοπούλα των Τεμπών που δεν βρέθηκε ποτέ: Η γιαγιά της μπήκε σε τρένο για το Άουσβιτς και γλίτωσε
- Δειλός και στιγματισμένος: Ο μοναδικός Σπαρτιάτης από τους 300 του Λεωνίδα που επέζησε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.