Κίνηση τώρα: Τεράστιες καθυστερήσεις σε Συγγρού, κέντρο Αθήνας - Πού άλλου υπάρχουν προβλήματα

Στο «κόκκινο» είναι όλη, σχεδόν, η Αττική αφού κίνηση τώρα παρατηρείται στις μεγαλύτερες οδικές «αρτηρίες», ανάμεσα σε αυτές στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Συγγρού, γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά και στον Κηφισό.

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται από τους δορυφορικούς χάρτες, υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Αρδηττού και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Αμαλίας και στους δρόμους γύρω από το Μεταξουργείο.

Παράλληλα, τεράστιες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, ενώ την ίδια στιγμή, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.