Κίνηση τώρα: Τροχαίο με δύο ΙΧ «φρέναρε» τον Κηφισό στο ύψος της Λένορμαν

Τροχαίο με 2 ΙΧ δυσχέρανε την κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό.

Κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού | Eurokinissi
Αν και σε γενικότερες γραμμές η κίνηση εκτυλίσσεται ομαλά, προ ολίγου σήμερα (28/8) και μέχρι τώρα ο Κηφισός σημειώνει σοβαρή κυκλοφορίακή συμφόρηση, λόγω τροχαίου με 2 ΙΧ αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο επιβατικά ΙΧ συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν, στο ρεύμα προς Πειραιά, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Καλύτερη βέβαια δεν είναι η κατάσταση ούτε στο ανοδικό ρεύμα, με τα οχήματα να προχωρούν «σημειωτόν» από Λένορμαν έως και το ύψος των Αγίων Αναργύρων.

Η κυκλοφορία στο υπόλοιπο δίκτυο διεξάγεται ως επί το πλείστον κανονικά.

Η συμφόρηση στον Κηφισό
Η συμφόρηση στον Κηφισό | Google Maps

 

