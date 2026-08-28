Κίσσαμος: Γύρισε από κυνήγι και πυροβόλησε τον φίλο του στα πόδια, επείδη δεν ήρθε μαζί του

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (26/08) σε περιοχή του δήμου Κισσάμου, όταν ένας άνδρας επέστρεψε από κυνήγι και πυροβόλησε στα πόδια έναν φίλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο 31χρονος πήγε στο σπίτι του 54χρονου φίλου του, εμφανώς μεθυσμένος, ζητώντας του να πάνε μαζί για κυνήγι. Παρά την επιμονή του 31χρονου, ο 54χρονος αρνήθηκε και ο τότε ο πρώτος έφυγε.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στο σπίτι του φίλου του, έχοντας στα χέρια του, σύμφωνα με πληροφορίες, έναν λαγό. Αυτό που ακολούθησε δεν το περίμενε κανείς, καθώς ο 31χρονος πυροβόλησε με το κυνηγετικό όπλο που είχε στην κατοχή του τον 54χρονο, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Ο ανδρας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 31χρονος πήγε από μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα και παραδόθηκε. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, ένας λάθος χειρισμό του όπλου οδήγησε στον τραυματισμό του φίλου του, αφού ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκει σε τρίτο άτομο, σε βάρος του οποίου αναμένεται επίσης να σχηματιστεί δικογραφία. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.