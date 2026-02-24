Κίσσαμος: Σοβαρός τραυματισμός 15χρονης από σπρέι αφρού σε καρναβάλι

Χημικό έγκαυμα κερατοειδούς χιτώνα υπέστη μία 15χρονη κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Αποκριών στην Κίσσαμο, Χανίων.
Η νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από αφρό σε αποκριάτικο πάρτι και χρειάστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο των Χανίων.
Σύμφωνα με το Action24, την είδε και ιδιώτης οφθαλμίατρος και εντός της ημέρας βρέθηκε και δεύτερη φορά στο νοσοκομείο. Ο γιατρός σημείωσε πως αυτό δεν ήταν το μόνο ανάλογο περιστατικό που χρειάστηκε να εξετάσει.
Πλέον, η 15χρονη πρέπει να μείνει στο σπίτι της για μερικές μέρες, με καλυμμένα τα μάτια της και να μην τη εκτίθεται σε καθόλου φως.
