Κλείνει η βάση της Σούδας: Έκτακτα μέτρα λόγω της επίθεσης στο Ιράν

Γενική διαταγή να κλείσει η βάση της Σούδας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων συναγερμού και αεράμυνας δόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/02), όπως μετέδωσε ο ΣΚΑϊ.

Η συγκεκριμένη διαταγή θα ισχύσει μέχρι την Τρίτη (03/03), με τη διαταγή να σημαίνει ότι η είσοδος και η έξοδος επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό ασφαλείας της βάσης, για λόγους ασφαλείας.