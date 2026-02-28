Κλείνει η βάση της Σούδας: Έκτακτα μέτρα λόγω της επίθεσης στο Ιράν

Γενική διαταγή να κλείσει η βάση της Σούδας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων συναγερμού και αεράμυνας δόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/02), όπως μετέδωσε ο ΣΚΑϊ.
Η συγκεκριμένη διαταγή θα ισχύσει μέχρι την Τρίτη (03/03), με τη διαταγή να σημαίνει ότι η είσοδος και η έξοδος επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό ασφαλείας της βάσης, για λόγους ασφαλείας.
- Μαρία Καρυστιανού: Γιατί δεν μίλησε στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη - «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»
- Ισραηλινά ΜΜΕ: Αναφορές ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός
- Η μοναδική αγνοούμενη των Τεμπών: Πώς «μπάζωσαν» την ιστορία της Εριέττας Μόλχο
- Καταγγελία Θοδωρή Ελευθεριάδη: «Οι αστυνομικοί με απείλησαν με προσαγωγή ενώ γνωρίζουν ποιος είμαι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.