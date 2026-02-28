Μενού

Κλείνει η βάση της Σούδας: Έκτακτα μέτρα λόγω της επίθεσης στο Ιράν

Κλείνει η βάση της Σούδας στο πλαίσιο μέτρων ασφαλείας μετά τις επιθέσεις στο Ιράν και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

souda ploio
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ σε στρατιωτική άσκηση στη Σούδα. | AP Photo/Paul Farley
Γενική διαταγή να κλείσει η βάση της Σούδας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων συναγερμού και αεράμυνας δόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/02), όπως μετέδωσε ο ΣΚΑϊ.

Η συγκεκριμένη διαταγή θα ισχύσει μέχρι την Τρίτη (03/03), με τη διαταγή να σημαίνει ότι η είσοδος και η έξοδος επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό ασφαλείας της βάσης, για λόγους ασφαλείας.

