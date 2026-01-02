Κλειστά σούπερ μάρκετ σήμερα: Το ωράριο για τα καταστήματα - Τι ισχύει με τις τράπεζες

Η 2η Ιανουαρίου του 2026 μπορεί να μην είναι επίσημη αργία, ωστόσο τα περισσότερα καταστήματα, ειδικά τα σούπερ μάρκετ και οι τράπεζες παραμένουν κλειστά λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά σήμερα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όπως μικρά και συνοικιακά καταστήματα, φούρνοι και περίπτερα, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού, κάποιες αλυσίδες διατηρούν ανοιχτά συγκεκριμένα παραρτήματα.

Σούπερ μάρκετ - Το ωράριο σήμςερα (2/1)

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ορισμένες αλυσίδες είναι ανοιχτές, όπως τα Lidl, τα οποία λειτουργούν με κανονικό ωράριο.

Τα καταστήματα του Σκλαβενίτη θα παραμείνουν κλειστά.

Αντίστοιχα, ο ΑΒ Βασιλόπουλος έχει επιλέξει μερική λειτουργία καταστημάτων. Εκτός από τα AB Shop&Go πολλά καταστήματα με μεγάλες πόλεις θα είναι ανοιχτά με κανονικό ωράριο.

Όσον αφορά τα My Market, καθώς και αλυσίδες όπως Market In, Γαλαξίας και Κρητικός, πολλά καταστήματα σε μεγάλες πόλεις και κεντρικές περιοχές είναι ανοιχτά σήμερα 2/1, λειτουργώντας με κανονικό ωράριο.

Προτείνεται οι καταναλωτές που αναζητούν τα ανοιχτά σούπερ μάρκετ να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους.

Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.