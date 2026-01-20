Κλειστά τα σχολεία στην Πάτρα αύριο λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Ρίου στην Πάτρα, καθώς και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου έως το Ρίο, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Συχαινά και Βούντενη, με απόφαση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Πατρέων.

Η αναστολή λειτουργίας των εν λόγω σχολείων αποφασίστηκε ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή και πιο συγκεκριμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων που προκαλούν πτώσεις δένδρων και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πολιτική Προστασία και οι εργαζόμενοι του Δήμου, από το πρωί σήμερα παρεμβαίνουν ήδη σε όσες περιπτώσεις υπήρξαν πτώσεις δένδρων απομακρύνοντας κλαδιά, λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και αποκαθιστώντας την κυκλοφορία.

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή να παρέμβουν όπου χρειαστεί για να το νέο κύμα που, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να πλήξει την περιοχή από το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες που θα παραμείνουν κλειστές αύριο, Τετάρτη είναι οι εξής:

Δημοτική ενότητα Ρίου

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών, ΓΕΛ Καστριτσίου, ΓΕΛ Ρίου, Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Γυμνάσιο Καστριτσίου, Γυμνάσιο Ρίου, 1ο Νηπ. Ρίου, 2ο Νηπ. Ρίου, Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών, Νηπ. Πανεπιστημίου Πατρών, Νηπ. Άνω Καστριτσίου, Νηπ. Κ. Καστριτσίου, Νηπ. Αγ. Βασιλείου, Νηπ. Ακταίου, Νηπ. Αραχωβιτίκων, Νηπ. Δρεπάνου, Νηπ. Ψαθοπύργου, Νηπ. Σελλών, 2/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, 8/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, Δ.Σ Αγ. Βασιλείου, Δ.Σ Αραχωβιτίκων, Δ.Σ Άνω Καστριτσίου, Δ.Σ Κ. Καστριτσίου, Δ.Σ Ακταίου, Δ.Σ Δρεπάνου, Δ.Σ Ρίου, Δ.Σ Σελλών, Δ.Σ Ψαθοπύργου.

Αρκτικό Διαμέρισμα

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, Ειδικό Νηπ. Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, 38ο Νηπ., 43ο Νηπ., 49ο Νηπ., 65ο Νηπ., 48ο Νηπ., 49ο Δ.Σ, 40ο Δ.Σ, 43 Δ.Σ., 59ο Δ.Σ, 62ο Δ.Σ, ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, 13ο Γυμνάσιο, 9ο ΓΕΛ.