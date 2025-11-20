Κλειστοί κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα την Παρασκευή: Οι ώρες της απαγόρευσης

Κλειστοί θα είναι αρκετοί δρόμοι στην Αθήνα, την Παρασκευή (20/11) λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακολινωση της ΕΛΑΣ, η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21/11 και από ώρα 06.00 έως το πέρας των εκδγλώσεων θα γίνει στους εξής δρόμους:

Μητροπόλεως , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αιόλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού. Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Επιπλέον, την ίδια ημέρα, η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών ώρα 11.20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

