Κλιμακώνουν με αποκλεισμούς λιμανιών οι αγρότες: Σταθερά στα μπλόκα παρά την εισαγγελική παρέμβαση

Σταθερά στα μπλόκα όλης της Ελλάδας παραμένουν οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους από σήμερα, με νέους αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων.

Για σήμερα, οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν προγραμματίσει τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Παράλληλα, την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη έφτασαν με περίπου 30 οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία» και απαγόρευσαν την έξοδο, ενώ σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης την Παρασκευή.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη Θεσσαλία

Τα κεντρικά μπλόκα της χώρας, σε Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και σε εκείνο στα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα, σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζουν επίσης τις κινητοποιήσεις τους, με εκατοντάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στο σημείο και την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες αποφασίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων.

Αυξημένα μέτρα για να μην κλείσουν το λιμάνι Βόλου οι αγρότες - Διμοιρίες από όλη τη Θεσσαλία

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, με φόντο την κινητοποίηση των αγροτών στο λιμάνι του Βόλου, έχουν κινητοποιηθεί διμοιρίες και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Η κινητοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε παράλυση μεγάλου τμήματος του κέντρου του Βόλου κατά τις ώρες που θα επιχειρηθεί ο συμβολικός αποκλεισμός.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για το πως θα χειριστεί την κατάσταση, μετά την εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος κάλεσε εισαγγελείς και αστυνομικές αρχές να προχωρούν άμεσα σε αυτεπάγγελτες ενέργειες για κάθε πράξη που παρακωλύει τις συγκοινωνίες ή απειλεί κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι σχετικές παραβάσεις αποτελούν αυτόφωρα αδικήματα και ότι οι αστυνομικοί που δεν εφαρμόζουν τον νόμο πρόκειται να έρθουν αντιμέτωποι με πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Οξυμένο αναμένεται να είναι το κλίμα αύριο Τετάρτη, αν τελικά οι αγρότες επιχειρήσουν να μπουν μέσα στο λιμάνι και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δώσει εντολή να εφαρμοστεί η εντολή του Αρείου Πάγου.

Μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Κινητοποιήσεις στη Στερεά Ελλάδα

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Μπλόκα σε όλη τη χώρα

Μπλόκα έχουν στηθεί στα τελωνεία της βόρειας Ελλάδας και σε πολλές άλλες περιοχές σε Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο, όπως επίσης και στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Στον χορό των κινητοποιήσεων έχουν μπει και τα νησιά, καθώς σε Κρήτη και Λέσβο έχουν στηθεί είσης μπλόκα. Στο Ηράκλειο οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, συνεχίζοντας για τρίτη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αγροτοκτηνοτρόφοι από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν επ' αόριστον τις κινητοποιήσεις τους.

Μάλιστα σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία.

«Να έρθει να μας συλλάβει ο εισαγγελέας»

Έντονη ήταν η αντίδραση των αγροτών στην παρέμβαση του εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αγρότες είπαν ότι αυτός είναι ένας εκβιασμός στον αγώνα επιβίωσης όπως τον χαρακτηρίζουν. Είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους τονίζοντας ότι: «ας έρθει ο εισαγγελέας εδώ να μας συλλάβει».

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, σχολιάζοντας τη διάταξη υπογράμμισε ότι «εδώ είμαστε 2.500 αγρότες, 2.500 οδηγοί, ας έρθουν να μας συλλάβουν. Επιπλέον ανέφερε ότι δεν πρόκειται να φύγουν αν η κυβέρνηση δεν σκύψει πάνω από τα προβλήματα να δώσει λύσεις.

Η εισαγγελική παραγγελία

Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε στους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους την ακόλουθη παραγγελία:

“Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), δια του αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς, από συμμετέχοντες κ.λπ. στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας.

Παρόμοιο παρατηρούμενο φαινόμενο, που αποτελεί κλιμάκωση του προαναφερόμενου, είναι και αυτό της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας αεροσκαφών, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις, μέσω της κατάληψης κρίσιμων εγκαταστάσεων – υποδομών και του αποκλεισμού της λειτουργίας των αερολιμένων του Ηρακλείου («Νίκος Καζαντζάκης») και των Χανίων («Ιωάννης Δασκαλογιάννης»), δια της εισόδου και παραμονής των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων, στους χώρους της «πίστας» και των αιθουσών αφίξεως και αναχωρήσεως των αερολιμένων (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Ήδη, οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ). Παραλλήλως τελούμενο, έγκλημα, με τις ανωτέρω ελεγχόμενες και παρατηρούμενες συμπεριφορές, είναι και αυτό της παρεμπόδισης – διατάραξης σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως, πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου (άρθρο 292 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Όπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως, έγινε για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε είδους συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για κοινή χρήση, ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και θεωρούνται κοινωνικά αγαθά σημαντικής αξίας.

Σύμφωνα, δε, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ, «Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα.

Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.». Όπως συνάγεται, από τα ανωτέρω, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ προβλέπουν τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις αυτεπάγγελτης («αστυνομικής») προανάκρισης, για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία: Η πρώτη, αφορά την εκτίμηση της απειλής, από την καθυστέρηση, αμέσου κινδύνου απώλειας αποδεικτικών στοιχείων, η δεύτερη αφορά την εκτίμηση συνδρομής δυσχέρειας πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης, η τρίτη αφορά δυσχέρεια κτήσης αποδεικτικού στοιχείου, στο μέλλον και η τέταρτη, τη συνδρομή περίπτωσης αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Σε όλες τις ανωτέρω τέσσερις (4) περιπτώσεις, οι κατά το άρθρο 31 ΚΠΔ, γενικοί και ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, όπως προκύπτει, από την ανωτέρω σχετική διάταξη, υποχρεούνται, αφενός μεν, να ειδοποιούν τον Εισαγγελέα, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, για την εκ μέρους τους διενέργεια της ανωτέρω προανάκρισης, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, αφετέρου δε και μετά την περαίωση αυτής, να υποβάλουν, χωρίς χρονοτριβή, δηλαδή, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, τις εκθέσεις, που συντάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ευθυνόμενοι, σε περίπτωση παραλείψεως εκτελέσεως των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, που απορρέουν, από τις διατάξεις του άρθρου 245 § 2 ΚΠΔ, τόσο, πειθαρχικώς, όσο και ποινικώς, για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 259 του ισχύοντος ΠΚ).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ισχυόντων, θεωρώ υποχρέωσή μου, με την παρούσα, να υπομνήσω το αυτονόητο καθήκον και των αρμοδίων Εισαγγελέων, για παρέμβασή τους, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση των ανωτέρω εγκλημάτων, αλλά και ενδεχομένως, άλλων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων (άρθρα 42 § 1 σε συνδ. με 299 § 1 και 167 §§ 1-3, του ισχύοντος ΠΚ) και απροκλήτων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος (άρθρο 378 §§ 1 εδ. γ’ – α’ και 2 του ισχύοντος ΠΚ), που θα εξακριβωθούν ότι τελέσθηκαν, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροκτηνοτρόφων και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως”.