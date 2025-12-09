Νέα κινητοποίηση των αγροτών αναμένεται το πρωί της Τετάρτης (9/12) στο λιμάνι του Βόλου, με στόχο να αποκλειστούν οι δύο πύλες (επιβατική και εμπορική), αλλά και το Τελωνείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι εκατοντάδες αγρότες που θα βρεθούν στο σημείο με τα τρακτέρ τους έχουν προγραμματίσει να σχηματίσουν έναν μεγάλο κύκλο στην προβλήτα του επιβατικού λιμένα, τον οποίο αναμένεται να εμποδίσουν οι αστυνομικές δυνάμεις που θα βρεθούν στην περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ίδιο θα ισχύσει και για την είσοδο του λιμανιού από την πύλη της Μπουρμπουλήθρας καθώς μέσα στο εμπορικό λιμάνι βρίσκονται πέντε πλοία. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, έχουν κινητοποιηθεί διμοιρίες και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Η κινητοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε παράλυση μεγάλου τμήματος του κέντρου του Βόλου κατά τις ώρες που θα επιχειρηθεί ο συμβολικός αποκλεισμός.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για το πως θα χειριστεί την κατάσταση, μετά την εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος κάλεσε εισαγγελείς και αστυνομικές αρχές να προχωρούν άμεσα σε αυτεπάγγελτες ενέργειες για κάθε πράξη που παρακωλύει τις συγκοινωνίες ή απειλεί κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι σχετικές παραβάσεις αποτελούν αυτόφωρα αδικήματα και ότι οι αστυνομικοί που δεν εφαρμόζουν τον νόμο πρόκειται να έρθουν αντιμέτωποι με πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Οξυμένο αναμένεται να είναι το κλίμα αύριο Τετάρτη, αν τελικά οι αγρότες επιχειρήσουν να μπουν μέσα στο λιμάνι και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δώσει εντολή να εφαρμοστεί η εντολή του Αρείου Πάγου